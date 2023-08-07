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"Розуміємо найближчі плани ворога": Зеленський провів селектор

7 серпня 2023 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Розуміємо найближчі плани ворога": Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, які були отримані з Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Селекторна нарада

Глава держави розповів, що було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Залужного про ситуацію на фронті. Наразі тривають напружені оборонні та наступальні операції.

Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу. Мінстратпром розповіло про власне виробництво. Зеленський наголосив, що триває ліквідація бюрократичних бар'єрів.

"Розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні", — розповів український лідер.

Міністр внутрішніх справ Клименко та ОП, Олексій Кулеба, доповіли про російські обстріли цивільних об’єктів та українські дії з ліквідації наслідків, а також з допомоги людям.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", — додав Зеленський.

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Селекторна нарада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, триває 530-й день повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково переможе та поділився фотографіями захисників на фронті. 

Також ми писали, що 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті. 

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