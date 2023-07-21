Расследование COVID-вечеринок: специалисты разблокировали телефон Бориса Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: google

Эксперты смогли восстановить диалоги из WhatsApp со старого мобильного устройства бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сообщения связанные с расследованием событий на Даунинг-стрит в период пандемии COVID-19, несмотря на заявление Джонсона о потере пароля к устройству.

Об этом сообщил представитель Джонсона, пишет Sky News.

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В сообщении указывается, что Джонсону ранее советовали отключить этот телефон, так как номер, привязанный к нему, был доступен в интернете на протяжении приблизительно 15 лет.

Когда начались расследования событий на Даунинг-стрит, Джонсон утверждал, что не может получить доступ к своему устройству из-за забытого пароля.

Однако теперь, согласно заявлению представителя, специалистам удалось извлечь нужные сообщения.

"Борис Джонсон всегда предоставлял требуемую информацию следователям и активно содействовал процессу восстановления данных. Работа специалистов велась в соответствии со строгими правилами, одобренными расследующей стороной", — подчеркнул представитель.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Он подчеркнул, что грустно с ним прощаться.