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Розслідування COVID-вечірок: фахівці розблокували телефон Бориса Джонсона

21 липня 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розслідування COVID-вечірок: фахівці розблокували телефон Бориса Джонсона
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Експерти змогли відновити діалоги з WhatsApp зі старого мобільного пристрою колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Повідомлення, пов'язані з розслідуванням подій на Даунінг-стріт у період пандемії COVID-19, попри заяву Джонсона про втрату пароля до пристрою.

Про це повідомив представник Джонсона, пише Sky News.

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Телефон Бориса Джонсона

У повідомленні наголошується, що Джонсону раніше радили відключити цей телефон, оскільки номер, прив'язаний до нього, був доступний в інтернеті протягом приблизно 15 років.

Коли почалися розслідування подій на Даунінг-стріт, Джонсон стверджував, що не може отримати доступу до свого пристрою через забутий пароль.

Однак тепер, згідно з заявою представника, фахівцям вдалося витягти потрібні повідомлення.

"Борис Джонсон завжди надавав необхідну інформацію слідчим і активно сприяв процесу відновлення даних. Робота фахівців велася відповідно до суворих правил, схвалених стороною, що розслідує", — підкреслив представник.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звільнення посла України у Британії Вадима Пристайка. Він наголосив, що сумно з ним прощатися.

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