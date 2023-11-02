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Разворовывание военной помощи Украине не фиксировалось, — посол США в Украине

2 ноября 2023 23:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Разворовывание военной помощи Украине не фиксировалось, — посол США в Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что американские дипломаты следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Украине. Поэтому США не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News .

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Дипломатка признала, что в Украине, как и в других бывших советских государствах, существует длительная проблема с коррупцией, однако нападение России изменило общественное восприятие коррупции, поэтому ее толерантность жестко подавляется.

"Во-вторых, украинцы, президент Зеленский, его правительство, его парламент, даже во время войны делают много шагов для борьбы с коррупцией, в частности, привлекая к ответственности ряд чиновников и членов парламента", — добавила Бринк.

Кроме того, посол напомнила, что посольство США осуществляет усиленный надзор с помощью Украины. Для этого привлекли треть персонала посольства, а также членов Офиса генерального инспектора США из трех разных ведомств.

"Уверяю, что ни одна единица техники не была использована не по назначению, как ни одна единица гуманитарной помощи или какой-либо другой прямой бюджетной поддержки или других видов помощи. Мы продолжаем работать в тесном контакте, но украинцы были невероятно открыты по всей помощи в сфере безопасности и других видов помощи, чтобы мы могли видеть на происходящих местах", — добавила Бринк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена может объявить о новом пакете военной помощи для Украины суммой 425 миллионов долларов. В него войдут ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками. В то же время решение о неотложной помощи Украине прокомментировал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

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