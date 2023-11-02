Держдеп США прокоментував необхідність нагальної допомоги Україні

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: amu.tv

У США прокоментували потребу допомагати Україні у протистоянні з Росією. Там наголосили, що потреба в підтримці залишається нагальною. Також для Вашингтону важливо допомогти українцям захиститися від обстрілів РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу в Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

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"Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоби Сполучені Штати були поруч для того, аби допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ вчинила та продовжує чинити проти них", — зазначив Міллер.

За його словами, він впевнений у підтримці Конгресом пакета з фінансуванням допомоги Україні, якщо буде голосування.

Як США допомагають Україні

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS.

Також ми повідомляли, що США надають Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів. Стало відомо, яка саме зброя до нього ввійде.

Додамо, що член Республіканської партії США й можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті вважає, що варто збільшити розмір допомоги Україні. Відомо, скільки США витрачають із річного бюджету на військову допомогу.