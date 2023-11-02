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Розкрадання військової допомоги Україні не фіксувалося, — посол США в Україні

2 листопада 2023 23:38
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Ілля Рябінін
редактор
Розкрадання військової допомоги Україні не фіксувалося, — посол США в Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що американські дипломати стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні. Тому наразі США не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Дипломатка визнала, що в Україні, як і в інших колишніх радянських державах, існує тривала проблема з корупцією, але напад Росії змінив суспільне сприйняття корупції, тому її толерування жорстко придушується.

"По-друге, українці, президент Зеленський, його уряд, його парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту", — додала Брінк.

Крім того, посол нагадала, що посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні. Для цього залучили третину персоналу амбасадорства, а також членів Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.

"Запевняю, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням, як і жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги. Ми продовжуємо працювати в тісному контакті, але українці були неймовірно відкритими щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб ми могли бачити на місцях, що відбувається", — додала Брінк.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що  адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет військової допомоги для України сумою 425 мільйонів доларів. В нього увійдуть ракети й боєприпаси для боротьби з безпілотниками. Натомість рішення про нагальну допомогу Україні прокоментував речник Держдепу США Метью Міллер. 

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