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Российский пропагандист был уволен за скандальное интервью с Пригожиным

25 мая 2023 12:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российский пропагандист был уволен за скандальное интервью с Пригожиным
Долгов на интервью с Пригожиным. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Прокремлевского политтехнолога Константина Долгова изгнали из популярного проекта после интервью с Евгением Пригожиным. Причиной послужило именно интервью, в котором владелец ЧВК "Вагнер" критиковал провалы российского руководства в войне в Украине.

Об этом рассказал сам Константин Долгов.

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Увольнение пропагандиста

Известного российского пропагандиста-политтехнолога Константина Долгова изгнали из проекта "Телега ONLINE".

Долгов утверждает, что причиной его увольнения является скандальное интервью, которое он взял у владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, где тот критиковал действия российских властей по войне в Украине.

Комментарий Долгова

Российский политтехнолог заявил, что его уволили сразу после появления материала с Пригожиным.

"Мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются. И прямым текстом сказали — это из-за того же интервью", — рассказал Долгов.

Напомним, что Пригожин в интервью Долгову заявил, что так называемая "СВО" сделала Украину нацией, известной во всем мире. Таким образом, вместо "денацификации" и "демилитаризации" Россия получила у своих границ чрезвычайно милитаризованное государство.

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что России следует готовиться к худшему — в частности, к превращению тоталитарной страны по принципу Северной Кореи и полному закрытию границ с одновременной полной мобилизацией и объявлением военного положения.

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