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Російського пропагандиста звільнили за скандальне інтерв'ю з Пригожиним

25 травня 2023 12:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російського пропагандиста звільнили за скандальне інтерв'ю з Пригожиним
Долгов на інтерв’ю з Пригожиним. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прокремлівського політтехнолога Костянтина Долгова вигнали із популярного проєкту після інтерв’ю з Євгеном Пригожиним. Причиною стало саме інтерв’ю, в якому власник ПВК "Вагнер" критикував провали російського керівництва у війні в Україні.

Про це розповів сам Костянтин Долгов.

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Відомого російського пропагандиста-політтехнолога Костянтина Долгова вигнали з проєкту "Телега ONLINE".

Долгов стверджує, що причиною його звільнення є скандальне інтерв’ю, яке він взяв у власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, де той критикував дії російської влади щодо війни в Україні.

Коментар Долгова

Російський політтехнолог заявив, що його звільнили відразу після появи матеріалу з Пригожиним.

"Мені повідомили, що моїх послуг не потребують. І прямим текстом сказали — це через те саме інтерв'ю", — розповів Долгов.

Нагадаємо, що Пригожин у інтерв’ю Долгову заявив, що так звана "СВО" зробила Україну нацією, яка відома у всьому світі. Таким чином, замість "денацифікації" та "демілітаризації" Росія отримала біля своїх кордонів надзвичайно мілітаризовану державу.

Також засновник ПВК "Вагнер" заявив, що Росії слід готуватися до найгіршого — зокрема, до перетворення тоталітарну країну за принципом Північної Кореї і повного закриття кордонів із одночасною повною мобілізацією та оголошенням воєнного стану.

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