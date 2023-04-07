Российского оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в госизмене: ему угрожает немалый срок

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза

Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Сообщила о деле политика его адвокат Мария Эйсмонт.

Об этом сообщает Telegram-канал Sota.

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Как сообщает Мария Эйсмонт, к сроку в 25 лет Кара-Мурзу могут приговорить, признав виновным в трех преступлениях: "фейках об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации и госизмене".

Все три уголовных дела объединили в одно. На рассмотрение в Мосгорсуд они поступили в марте.

Также адвокат рассказала, что за время, проведенное в СИЗО, Кара-Мурза потерял 17 килограммов. В марте защитники политика рассказывали о значительном ухудшении его здоровья.

Что известно о Кара-Мурзе

Кара-Мурза несколько лет был координатором движения "Открытая россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными), а в 2019-м стал вице-президент американского фонда "Свободная россия" (также признан нежелательной организацией в россии). В 2021 году, когда в россии ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность с россией.

В октябре 2022 года в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене.

Его адвокат Вадим Прохоров заявил, что за три публичных выступления Кара-Мурзу обвинили в госизмене: заявление в Лиссабоне о нелегитимности избирательных кампаний в россии, речь на вручении премии Норвежского Хельсинкского комитета Юрию Дмитриеву, где Кара-Мурза говорил о государственном слушании. Хельсинкской комиссии в США, где политик заявил об информационном занавесе в рф.

Напомним, что в россии администрация президента предписывает региональным руководителям разработать систему привилегий для госслужащих низкого звена. Таким образом, кремль пытается купить лояльность и поддержку войны в Украине.