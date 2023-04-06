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Кремль начал заигрывать с региональными госслужащими: ISW объяснил, зачем это путину

6 апреля 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Президент страны-агрессора владимира путин
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В россии администрация президента предписывает региональным руководителям разработать систему привилегий для госслужащих низкого звена. Таким образом, Кремль пытается купить лояльность и поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В ISW напомнили информацию российского издания "Верстка", где речь шла о разработке Кремлем целой системы привилегий для региональных чиновников низшего звена.

Администрация президента россии якобы требовала создать "инициативные группы" для удовлетворения потребностей региональных госслужащих.

А вицегубернаторов вроде бы заставляют обеспечивать для этого слоя льготные банковские кредиты и другие преимущества, вплоть до бесплатной городской парковки.

Зачем это Кремлю

Эксперты Института изучения войны отметили, что ранее администрация путина наоборот заставляла именно региональные власти финансировать войну и мобилизовать резервистов.

Вероятно, нынешние усилия Кремля направлены на стимулирование поддержки войны на региональном и местном уровнях.

Но, уверены аналитики ISW, это вряд ли очень поможет центральным российским властям в нынешней ситуации.

Напомним, британская разведка на днях рассказала, как пути судорожно ищет деньги для войны в Украине.

Фото из российских СМИ

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