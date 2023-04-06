Кремль начал заигрывать с региональными госслужащими: ISW объяснил, зачем это путину
В россии администрация президента предписывает региональным руководителям разработать систему привилегий для госслужащих низкого звена. Таким образом, Кремль пытается купить лояльность и поддержку войны в Украине.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Привилегии госчиновникам в провинции
В ISW напомнили информацию российского издания "Верстка", где речь шла о разработке Кремлем целой системы привилегий для региональных чиновников низшего звена.
Администрация президента россии якобы требовала создать "инициативные группы" для удовлетворения потребностей региональных госслужащих.
А вицегубернаторов вроде бы заставляют обеспечивать для этого слоя льготные банковские кредиты и другие преимущества, вплоть до бесплатной городской парковки.
Зачем это Кремлю
Эксперты Института изучения войны отметили, что ранее администрация путина наоборот заставляла именно региональные власти финансировать войну и мобилизовать резервистов.
Вероятно, нынешние усилия Кремля направлены на стимулирование поддержки войны на региональном и местном уровнях.
Но, уверены аналитики ISW, это вряд ли очень поможет центральным российским властям в нынешней ситуации.
Напомним, британская разведка на днях рассказала, как пути судорожно ищет деньги для войны в Украине.
Фото из российских СМИ