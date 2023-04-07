Російського опозиціонера Кара-Мурзу обвинуватили в держзраді: йому загрожує чималий строк

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза

Прокурор запросив 25 років позбавлення волі для опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Повідомила про справу політика його адвокатеса Марія Ейсмонт.

Про це інформує Telegram-канал Sota.

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Подробиці

Як повідомляє Марія Ейсмонт, до терміну в 25 років Кара-Мурзу можуть засудити, визнавши винним у трьох злочинах: "фейках про армію, здійсненні діяльності небажаної організації та держзради".

Усі три кримінальні справи об'єднали в одну. На розгляд до Мосміськсуду вони надійшли в березні.

Також адвокатеса розповіла, що за час, проведений у СІЗО, Кара-Мурза втратив 17 кілограмів. У березні захисники політика розповідали про значне погіршення стану його здоров'я.

Що відомо про Кара-Мурзу

Кара-Мурза кілька років був координатором руху "Відкрита росія" (однойменні організації визнані в росії небажаними), а 2019-го став віцепрезидент американського фонду "Вільна росія" (також визнаний небажаною організацією в рф). 2021 року, коли в росії посилили відповідальність за співпрацю з "небажаними організаціями", Кара-Мурза залишив фонд, щоб продовжувати вести політичну діяльність із росії.

У жовтні 2022 року стосовно Кара-Мурзи порушили кримінальну справу про держзраду.

Його адвокат Вадим Прохоров заявив, що за три публічні виступи Кара-Мурзу звинуватили у держзраді: заяву в Лісабоні про нелегітимність виборчих кампаній у росії, промова на врученні премії Норвезького Гельсінського комітету Юрію Дмитрієву, де Кара-Мурза говорив про державний терор у росії та слухання Гельсінської комісії у США, де політик заявив про інформаційну завісу у рф.

Нагадаємо, що в росії адміністрація президента наказує регіональним керівникам розробити систему привілеїв для держслужбовців низької ланки. Таким чином кремль намагається купити лояльність і підтримку війни в Україні.