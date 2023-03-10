​​Российский и китайский ВПК продолжают сотрудничество, несмотря на войну и санкции, — СМИ

Китай поставляет россии оборудование для военной техники

Несмотря на санкции, введенные против россии, Китай продолжает сотрудничество со страной-агрессором. Это сотрудничество касается, в частности, компаний военно-промышленного комплекса.

Об этом пишет американское издание CNN.

Китай продолжает помогать россии

По информации издания, китайские компании, в частности военно-промышленного сектора, продолжают сотрудничать с российскими партнерами.

Даже начало полномасштабной войны в Украине и санкции против россии не уменьшили объемы этого сотрудничества.

Детали сотрудничества

Так, китайская компания Poly Technologies, по меньшей мере, до ноября прошлого года поставляла подсанкционной российской фирме, детали для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля".

В частности, как минимум три партии оборудования, которые китайцы передали Улан-Уденскому авиационному заводу, касаются производства и ремонта военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, которые могут использоваться на фронтах войны против Украины.

Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.

Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.

Фото: globallookpress.com