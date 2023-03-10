Российский и китайский ВПК продолжают сотрудничество, несмотря на войну и санкции, — СМИ
Несмотря на санкции, введенные против россии, Китай продолжает сотрудничество со страной-агрессором. Это сотрудничество касается, в частности, компаний военно-промышленного комплекса.
Об этом пишет американское издание CNN.
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Китай продолжает помогать россии
По информации издания, китайские компании, в частности военно-промышленного сектора, продолжают сотрудничать с российскими партнерами.
Даже начало полномасштабной войны в Украине и санкции против россии не уменьшили объемы этого сотрудничества.
Детали сотрудничества
Так, китайская компания Poly Technologies, по меньшей мере, до ноября прошлого года поставляла подсанкционной российской фирме, детали для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля".
В частности, как минимум три партии оборудования, которые китайцы передали Улан-Уденскому авиационному заводу, касаются производства и ремонта военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, которые могут использоваться на фронтах войны против Украины.
Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.
Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.
Фото: globallookpress.com