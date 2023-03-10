​​​​​​​Російський та китайський ВПК продовжують співпрацю, незважаючи на війну і санкції, — ЗМІ

Китай постачає росії обладнання для військової техніки

Попри санкції, запроваджені проти росії, Китай продовжує співпрацю із країною-агресором. Ця співпраця стосується, зокрема, компаній військово-промислового комплексу.

Про це пише американське видання CNN.

Китай продовжує допомагати росії

За інформацією видання, китайські компанії, зокрема, військово-промислового сектору, продовжують співпрацювати із російськими партнерами.

Навіть початок повномасштабної війни в Україні і санкції проти росії не зменшили обсягів цієї співпраці.

Деталі співробітництва

Так, китайська компанія Poly Technologies щонайменше до листопада минулого року постачала підсанкційній російській фірмі, деталі для гелікоптерів та радіообладнання "повітря-земля".

Зокрема, як мінімум три партії обладнання, які китайці передали Улан-Уденському авіаційному заводу, стосуються виробництва і ремонту військово-транспортних гелікоптерів Мі-171Ш, які можуть використовуватися на фронтах війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф. Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України.

Окрім того, на заяви про постачання Китаю зброї для рф відповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Фото: globallookpress.com