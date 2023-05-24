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Российский премьер Мишустин подпишет в Китае ряд соглашений

24 мая 2023 09:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российский премьер Мишустин подпишет в Китае ряд соглашений
Встреча Мишустина с лидерами Китайской Народной Республики. Фото: Reuters/Thomas Peter/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Премьер-министр России Михаил Мишустин стал самым значимым российским чиновником, посетившим Китай после начала полномасштабной войны в Украине. Глава правительства РФ планирует подписать ряд соглашений с китайскими коллегами.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Визит Мишустина

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прилетел с визитом в Пекин.

Глава российского правительства стал самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Китай после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Переговоры и соглашения

Мишустин провел в китайской столице переговоры с лидерами Китайской Народной Республики.

Это премьер-министр КНР Ли Цян и глава Китая и Китайской коммунистической партии Си Цзиньпин.

Российская сторона заявила, что по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

О чем именно речь пойдет в этих соглашениях, пока не сообщается.

Напомним, в апреле текущего года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил, что Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования бюджетного дефицита, возникшего из-за затяжной войны против Украины.

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