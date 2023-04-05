путін судомно шукає гроші для війни в Україні, — британська розвідка

Президент рф володимир путін

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін оголосив, що росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування бюджетного дефіциту, який виник через затяжну війну проти України. Цей крок може призвести до того, що іноземні інвестори, купуючи ці папери, стануть причетними до конфлікту.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Розвідники кажуть, що росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку дружніх держав. Банки росії останнім часом були основними покупцями державного боргу, але малоймовірно, що вони можуть повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів закрити проломи в російських фінансах, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться росії реалізувати ці заходи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кремль продовжує намагатися переконати російську громадськість у тому, що війна в Україні не призведе до значних економічних наслідків. Нещодавно президент росії володимир путін відвідав Тульський завод залізничного машинобудування, де обговорював економічні проблеми робітників.