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Російський прем'єр Мішустін підпише у Китаї низку угод

24 травня 2023 09:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський прем'єр Мішустін підпише у Китаї низку угод
Зустріч Мішустіна із лідерами Китайської Народної Республіки. Фото: Reuters/Thomas Peter/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін став найзначимішим російським високопосадовцем, який відвідав Китай після початку повномасштабної війни в Україні. Голова уряду РФ планує підписати низку угод із китайськими колегами.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Візит Мішустіна

Прем’єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін прилетів з візитом до Пекіна.

Голова російського уряду став найвищим російським чиновником, який відвідав Китай після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Переговори й угоди

Мішустін провів у китайській столиці переговори із лідерами Китайської Народної Республіки.

Це, зокрема, прем’єр-міністр КНР Лі Цян та глава Китаю та Китайської комуністичної партії Сі Цзіньпін.

Російська сторона заявила, що за результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх угод. 

Про що саме йтиметься у цих угодах, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у квітні поточного року прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін оголосив, що росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування бюджетного дефіциту, який виник через затяжну війну проти України. 

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