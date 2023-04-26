Российские националисты требуют сталинских репрессий: ISW объяснил, почему Путин колеблется

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль не стал на сторону ультранационалистов в их требованиях вернуться к репрессиям сталинских времен. Это, вероятнее всего, означает, что Путин хочет сохранить стабильность в России и выглядеть толерантным царем.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Известный российский ультранационалистический деятель, депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев заявил, что России следует вернуться к понятию "враг народа".

Это понятие было популярно во время репрессий во времена, когда Советским Союзом правил Иосиф Сталин.

Гурулев давно пропагандирует репрессии против "внутренних врагов России".

Кремль колеблется

Вместе с тем, путинский режим продолжает избегать слишком репрессивных мер.

Так, правительство отозвало из Госдумы закон об увеличении налога с 13 до 30% для бежавших из страны россиян.

Также, по информации СМИ, Кремль не очень хочет национализировать имущество беглецов, к чему призывают ультранационалисты, и не поддерживает восстановление смертной казни.

По мнению экспертов ISW, Владимир Путин не хочет терять имидж дипломатического и толерантного царя, а также стремится сохранить определенную стабильность в стране.

Напомним, что в Государственной Думе Российской Федерации в начале апреля заговорили о возобновлении смертной казни. Об этом заявили лидеры сразу двух парламентских фракций, "Справедливой России" и ЛДПР.