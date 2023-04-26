Російські націоналісти вимагають сталінських репресій: ISW пояснив, чому Путін вагається

Президент Росії Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кремль не став на сторону ультранаціоналістів у їхніх вимогах повернутися до репресій сталінських часів. Це, імовірно, означає, що Путін хоче зберегти стабільність в Росії і виглядати толерантним царем.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Ультранаціоналісти вимагають сталінських репресій

Відомий російський ультранаціоналістичний діяч, депутат Держдуми від путінської партії "Єдина Росія" Андрій Гурульов заявив, що Росії треба повернутися до поняття "ворог народу".

Це поняття було популярним під час репресій в часи, коли Радянським Союзом правив Йосип Сталін.

Гурульов давно пропагує репресій проти "внутрішніх ворогів Росії".

Кремль вагається

Разом з тим, путінський режим продовжує уникати занадто репресивних заходів.

Так, уряд відкликав із Держдуми закон про збільшення податку з 13 до 30% для росіян, які втекли із країни.

Також, за інформацією ЗМІ, Кремль не дуже хоче націоналізовувати майно утікачів, до чого закликають ультранаціоналісти, і не підтримує відновлення смертної кари.

Як припускають експерти ISW, Володимир Путін не хоче втрачати імідж дипломатичногого і толерантного царя, а також прагне зберегти певну стабільність у країні.

Нагадаємо, що в Державній думі Російської Федерації на початку квітня заговорили про відновлення смертної кари. Про це заявили лідери відразу двох парламентських фракцій, "Справедливої Росії" та ЛДПР.