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​​​​​​​російські парламентарі хочуть повернути в країні смертну кару

6 квітня 2023 13:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лідер "Справедливої росії" Сергій Миронов, який пропонує повернути смертну кару
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Державній думі російської федерації заговорили про відновлення смертної кари. Про це заявили лідери відразу двох парламентських фракцій.

Про це лідер парламентської фракції "Справедлива росія" Сергій Миронов написав у Twitter.

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Повернути смертну кару

Лідер підконтрольній Кремлю парламентської партії рф “Справедлива росія” заявив, що в росії варто відновити смертну кару.

"Прошу Валерія Зорькіна (голову Конституційного суду рф. — Ред.) переглянути позицію КС рф про мораторій на смертну кару, пов'язану ще зі вступом росії до Ради Європи. Ми давно не в Раді Європи", — аргументував свою пропозицію Миронов.

Не Мироновим єдиним

Раніше з такою ж ініціативою — поверненням до смертної кари — виступив лідер іншої прокремлівської парламентської партії, ЛДПР, Леонід Слуцький.

Слуцький на засіданні Держдуми наголосив на необхідності повернення цього виду покарання, аргументуючи такий крок загибеллю медіапропагандиста-"воєнкора" Владлена Татарського.

Нагадаємо, що ще восени відновити смертну кару запропонував перший заступник профільного думського комітету рф Костянтин Затулін.

Фото з російських ЗМІ

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