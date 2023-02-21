Франція та Британія занепокоєні виходом рф з ядерної угоди

Путін заявив, що рф виходить з Договору про стратегічні наступальні озброєння

У зверненні до федеральних зборів кремлівський диктатор путін заявив, що рф виходить з ядерної угоди. Занепокоєння щодо цього вже висловили у Франції та Британії.

Про це пише Sky News.

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Зокрема, керівництво Великої Британії закликало володимира путіна переглянути рішення щодо виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим кроком.

"Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", — заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Офіційний Париж також зі свого боку висловив занепокоєння через рішення москви.

"Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента путіна про призупинення участі росії в ДСНО", — зазначає пресслужба МЗС Парижу.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого президент рф володимир путін заявив, що росія призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ.

Кремлівський диктатор уточнив, що це не вихід росії з угоди, а лише призупинення, до наступних переговорів між сторонами договору.