Вихід росії із Договору про стратегічні наступальні озброєння: у держдумі відбулося голосування

Пропозицію путіна у Думі підтримали одноголосно

Держдума рф сьогодні, 22 лютого, ухвалила закон, який припиняє участь росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Рішення депутати ухвалили одноголосно.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Результати голосування

Закон про зупинення росією участі у ДСНО набуде чинності з дня опублікування.

Держдума рф ухвалила закон одноголосно — на його підтримку проголосував 401 депутат.

Пропозицію про вихід із договору напередодні, 21 лютого, вніс російський диктатор володимир путін.

Пізніше сьогодні, 22 лютого, проект закону також розгляне Рада федерації.

Що це за угода

Договір про стратегічні наступальні озброєння — це єдина угода, що залишилася, яка регулює два найбільших у світі ядерних арсенали Вашингтона і москви.

Договір накладає обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і росія. Востаннє він продовжувався на п'ять років на початку 2021 року.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 21 лютого заявив у своєму традиційному щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації, що російська федерація призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ. Країна-агресор не остаточно вийшла з угоди, це лише призупинення до подальших переговорів.