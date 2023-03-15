Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, — Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн". Он также выразил позицию, что мир должен усиливать давление на государство-агрессора для восстановления территориальной целостности Украины и международного правопорядка.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Результаты "Рамштайна"

Президент отметил, что сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты.

"Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба — все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно — когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться", — сказал он.

Призыв усиливать давление на агрессора

Глава государства подчеркнул, что россия не сможет противостоять всему миру, если он будет усиливать давление в ответ на террор.

"Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против россии, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями в политическому и юридическому давлению.

Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайна" в онлайн-формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, снабжением боеприпасами и другими важными темами.

Также известно, что правительство Дании объявило о передаче девятого пакета помощи Украине. Стоимость помощи — 1 млрд датских крон, что в эквиваленте составляет 120 миллионов долларов.

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.