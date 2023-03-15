"Рамштайн-10": началась онлайн-встреча министров обороны
В среду, 15 марта, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На этот раз она проходит в онлайн-формате.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.
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Встреча "Рамштайн-10"
"Рамштайн-10 начинается. В этот раз встречаемся онлайн. Оставайтесь на связи!" — написал он в Twitter.
Глава Минобороны также опубликовал фото со встречи Контактной группы по обороне Украины. На фото видно, что кроме Резникова на встрече присутствует и заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
#Ramstein 10 begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 15 марта, 2023
Это время будет проходить онлайн.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.
Фото: Twitter / Алексей Резников