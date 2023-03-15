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"Рамштайн-10": началась онлайн-встреча министров обороны

15 марта 2023 16:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Онлайн-встреча "Рамштайн-10"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 15 марта, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На этот раз она проходит в онлайн-формате.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

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Встреча "Рамштайн-10"

"Рамштайн-10 начинается. В этот раз встречаемся онлайн. Оставайтесь на связи!" — написал он в Twitter.

Глава Минобороны также опубликовал фото со встречи Контактной группы по обороне Украины. На фото видно, что кроме Резникова на встрече присутствует и заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.

Фото: Twitter / Алексей Резников

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