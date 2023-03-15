"Рамштайн-10": началась онлайн-встреча министров обороны

Онлайн-встреча "Рамштайн-10"

В среду, 15 марта, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На этот раз она проходит в онлайн-формате.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Встреча "Рамштайн-10"

"Рамштайн-10 начинается. В этот раз встречаемся онлайн. Оставайтесь на связи!" — написал он в Twitter.

Глава Минобороны также опубликовал фото со встречи Контактной группы по обороне Украины. На фото видно, что кроме Резникова на встрече присутствует и заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

#Ramstein 10 begins.

Это время будет проходить онлайн.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 15 марта, 2023

Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.

Фото: Twitter / Алексей Резников