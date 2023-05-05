Россиянин, пытавшийся украсть флаг Украины, имеет родственников в Украине
Сотрудник аппарата Госдумы России Валерий Ставицкий, напавший на украинский флаг в Анкаре, имеет родственников в Украине. В частности, в Киеве, который неоднократно обстреливался российскими войсками, у Ставицкого живет сестра.
Об этом сообщили OSINT-расследователи проекта "Бджоли".
Кем является российский агрессор
Расследователи выяснили, что представитель российской делегации, напавший на украинское знамя в Анкаре, это житель Москвы Валерий Ставицкий.
Он работает в аппарате Государственной думы Российской Федерации (нижней палаты федерального парламента страны-агрессора. — Ред.).
Родственники в Украине
Кроме того, OSINT-проект "Бджола" обнаружил, что у Ставицкого есть родственники в Украине.
Так, в Киеве у агрессивного россиянина живет сестра Галина, а в городе Лубны Полтавской области — брат Александр.
Напомним, что в Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества поприветствовали члены украинской и российской делегаций.
Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.
Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.
Позже уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более горячая потасовка. Там Валерий Ставицкий и выхватил у украинского нардепа Мариковского флаг и пытался его забрать в неизвестном направлении — за что и получил от украинца.