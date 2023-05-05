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Россиянин, пытавшийся украсть флаг Украины, имеет родственников в Украине

5 мая 2023 14:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россиянин, пытавшийся украсть флаг Украины, имеет родственников в Украине
Российская атака на украинский флаг в Анкаре. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сотрудник аппарата Госдумы России Валерий Ставицкий, напавший на украинский флаг в Анкаре, имеет родственников в Украине. В частности, в Киеве, который неоднократно обстреливался российскими войсками, у Ставицкого живет сестра.

Об этом сообщили OSINT-расследователи проекта "Бджоли".

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Расследователи выяснили, что представитель российской делегации, напавший на украинское знамя в Анкаре, это житель Москвы Валерий Ставицкий.

Он работает в аппарате Государственной думы Российской Федерации (нижней палаты федерального парламента страны-агрессора. — Ред.).

Родственники в Украине

Кроме того, OSINT-проект "Бджола" обнаружил, что у Ставицкого есть родственники в Украине.

Так, в Киеве у агрессивного россиянина живет сестра Галина, а в городе Лубны Полтавской области — брат Александр.

Напомним, что в Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества поприветствовали члены украинской и российской делегаций.

Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.

Позже уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более горячая потасовка. Там Валерий Ставицкий и выхватил у украинского нардепа Мариковского флаг и пытался его забрать в неизвестном направлении — за что и получил от украинца.

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