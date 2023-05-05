На парламентському саміті у Туреччині почубилися українці та росіяни

Засідання ПАЧЕС у Туреччині було яскравим. Фото: Скріншот

В Анкарі на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) почубилися члени української та російської делегацій.

Про це повідомляє турецька інформагенція "Анадолу".

Читайте також:

До порядку денного 61-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС було внесено питання щодо підтвердження мандатів членів національної делегації РФ, сформованої після проведення в Росії парламентських виборів.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС.

Бійка на засіданні ПАЧЕС

Під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, сталася бійка.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

Бійки продовжувалися у кулуарах

Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Мариковський.

Як видно на цих кадрах, один з російських делегатів (депутат Держдуми Валерій Ставицький) вихопив у нардепа український прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку.

Маріковський тут же кинувся відбивати прапор, попутно намагаючись вдарити по обличчю росіянина.

Рознімати делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.

ПАЧЕС і Росія

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва була створена 26 лютого 1993 року. У грудні 2022 року Росію виключили з ПАЧЕС.

До її складу тепер входять 12 країн:

Албанія,

Азербайджан,

Болгарія,

Вірменія,

Греція,

Грузія,

Македонія,

Молдова,

Румунія,

Сербія,

Туреччина,

Україна.

На цьому майданчику країни Чорноморського регіону намагаються розвивати економічне і гуманітарне співробітництво на рівні парламентів.

Організація базується в Стамбулі, але її засідання проводяться по черзі в столицях країн-учасниць.

Нагадаємо, президентські вибори в Туреччині відбудуться вже 14 травня. За нещодавніми опитуваннями, нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган та його головний опонент Кемаль Киличдароглу йдуть нога в ногу.