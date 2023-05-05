Росіянин, який намагався вкрасти прапор України, має родичів в Україні
Працівник апарату Держдуми Росії Валерій Ставицький, який напав на український прапор в Анкарі, має родичів в Україні. Зокрема, у Києві, який неодноразово обстрілювали російські війська, у Ставицького живе сестра.
Про це повідомили OSINT-розслідувачі проєкту “Бджоли”.
Ким є російський агресор
Розслідувачі з’ясували, що представник російської делегації, який напав на український прапор у Анкарі, це мешканець Москви Валерій Ставицький.
Він працює у апараті Державної думи Російської Федерації (нижньої палати федерального парламенту країни-агресора. — Ред.).
Родичі в Україні
Крім того, OSINT-проєкт “Бджола” виявив, що у Ставицького є родичі в Україні.
Так, у Києві в агресивного росіянина живе сестра Галина, а у місті Лубни Полтавської області — брат Олександр.
Нагадаємо, що в Анкарі на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва почубилися члени української та російської делегацій.
Під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.
Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, сталася бійка.
Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Саме там Валерій Ставицький і вихопив у українського нардепа Мариковського прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку — за що і отримав від українця.