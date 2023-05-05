Росіянин, який намагався вкрасти прапор України, має родичів в Україні

Російська атака на український прапор у Анкарі. Фото з відкритих джерел

Працівник апарату Держдуми Росії Валерій Ставицький, який напав на український прапор в Анкарі, має родичів в Україні. Зокрема, у Києві, який неодноразово обстрілювали російські війська, у Ставицького живе сестра.

Про це повідомили OSINT-розслідувачі проєкту “Бджоли”.

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Розслідувачі з’ясували, що представник російської делегації, який напав на український прапор у Анкарі, це мешканець Москви Валерій Ставицький.

Він працює у апараті Державної думи Російської Федерації (нижньої палати федерального парламенту країни-агресора. — Ред.).

Родичі в Україні

Крім того, OSINT-проєкт “Бджола” виявив, що у Ставицького є родичі в Україні.

Так, у Києві в агресивного росіянина живе сестра Галина, а у місті Лубни Полтавської області — брат Олександр.

Нагадаємо, що в Анкарі на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва почубилися члени української та російської делегацій.

Під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, сталася бійка.

Пізніше вже в кулуарах заходу між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Саме там Валерій Ставицький і вихопив у українського нардепа Мариковського прапор і намагався його забрати в невідомому напрямку — за що і отримав від українця.