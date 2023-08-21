Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией, — глава МИД Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: Silja Viitala/Yle

Российская Федерация больше не имеет двусторонних отношений с Финляндией. На политическом уровне государство-агрессор их уничтожило.

Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Yle.

Читайте также:

По ее словам, отношения на политическом уровне разрушены, однако связь в вопросах дипломатии и ситуации безопасности на границе следует поддерживать.

Поддержка Финляндии

Она добавила, что целью Финляндии является то, чтобы россияне покинули территорию Украины и перестали воевать.

"Летнее восстание ЧВК "Вагнера" показало, что нам необходимо быть готовыми к внезапным поворотам событий. Но одновременно с этим нужно быть готовыми и к тому, что война затянется", — отметила Валтонен.

Что еще сказала Элина Валтонен

Министр заверила, что за войну в Украине должна отвечать только Россия. РФ должны заставить выплатить контрибуции за разрушения, нанесенные государством-агрессором во время боевых действий.

Кроме того, она считает, что Финляндия совместно с другими западными странами помогает Украине в рамках международного права.

Также, по ее словам, стратегическая зависимость от Китая должна быть уменьшена.

Напомним, Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.