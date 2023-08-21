Росія зруйнувала двосторонні відносини з Фінляндією, — голова МЗС Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: Silja Viitala / Yle

Російська Федерація більше не має двосторонніх відносин з Фінляндією. На політичному рівні держава-агресорка їх знищила.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише Yle.

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За її словами, відносини на політичному рівні зруйновані, проте зв'язок у питаннях дипломатії та ситуації з безпеки на кордоні варто підтримувати.

Підтримка Фінляндії

Вона додала, що метою Фінляндії є те, аби росіяни покинули територію України та перестали воювати.

"Літнє повстання ПВК "Вагнера" показало, що нам необхідно бути готовими до раптових поворотів подій. Але одночасно з цим потрібно бути готовими і до того, що війна затягнеться", — зауважила Валтонен.

Що ще сказала Еліна Валтонен

Міністерка запевнила, що за війну в Україні має відповідати лише Росія. РФ мають примусити виплатити контрибуції за руйнування, яких держава-агресорка завдала під час бойових дій.

Крім того, вона вважає, що Фінляндія спільно з іншими західними країнами допомагають Україні в межах міжнародного права.

Також, за її словами, стратегічна залежність від Китаю має бути зменшена.

Нагадаємо, Президент Фінляндії Саулі Нійністе прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.