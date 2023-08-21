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Президент Фінляндії розповів, що пропаганда РФ проти його країни зростає

21 серпня 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Президент Фінляндії розповів, що пропаганда РФ проти його країни зростає
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час виступу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.

Про це Нііністьо розповів в інтерв’ю Шведському радіо.

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Коментар Нііністьо

"Ми стаємо свідками найрізноманітніших дій. Не військових, а іншого виду операцій", — розповів Нііністьо.

Він наголосив, що РФ збільшує інтенсивність своєї пропаганди проти Фінляндії.

"На щастя, наша країна до цього готова. Ми проаналізували ці ризики", — додав фінський президент.

Більше про російських пропагандистів

Нагадаємо, що Соціальні мережі знову заполонила чергова дика брехня від росЗМІ — цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.

Також ми писали, що в Казахстані вирішили заблокувати доступ до сайту пропагандистського телеканалу РФ "Царьград". Причина — поширення екстремістських матеріалів на сайті.

Додамо, що Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ. 

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