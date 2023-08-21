Президент Фінляндії розповів, що пропаганда РФ проти його країни зростає
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.
Про це Нііністьо розповів в інтерв’ю Шведському радіо.
Коментар Нііністьо
"Ми стаємо свідками найрізноманітніших дій. Не військових, а іншого виду операцій", — розповів Нііністьо.
Він наголосив, що РФ збільшує інтенсивність своєї пропаганди проти Фінляндії.
"На щастя, наша країна до цього готова. Ми проаналізували ці ризики", — додав фінський президент.
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Нагадаємо, що Соціальні мережі знову заполонила чергова дика брехня від росЗМІ — цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.
Також ми писали, що в Казахстані вирішили заблокувати доступ до сайту пропагандистського телеканалу РФ "Царьград". Причина — поширення екстремістських матеріалів на сайті.
Додамо, що Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ.