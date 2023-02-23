Россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье: в Молдове ответили

Россия обвинила Украину в подготовке провокации в Приднестровье

Министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергают.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой минобороны рф утром в четверг, 23 февраля.

Обвинение россии

В заявлении говорится, что провокация якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности "с привлечением националистического формирования "Азов".

Также российское ведомство заявило, что в качестве "повода для вторжения" планируют инсценировку наступления российских войск с территории Приднестровья, и для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил россии.

Реакция Молдовы

Власти Молдовы опровергают заявление министерства обороны рф о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье. Об этом говорится в заявлении Telegram-канала Prima Sursă, которое является официальным каналом Кишинева для проверки информации.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны россии. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — говорится в заявлении.

В Кишиневе подчеркивают, что ведомства Молдовы сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано.

Отметим, что ранее президент россии отменил указ от 2012 года, который предусматривал, что россия продолжит активно искать пути разрешения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Напомним, на митинге, посвященном "дню защитника отечества" владимир путин признал, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии". Этим он может обосновать нападение на любую страну, части которой когда-то принадлежали Российской империи.

Аналитики Института изучения войни отмечают, что такое обоснование позволит россии оправдывать войну, начатую против практически любого соседа — против Молдовы или стран Средней Азии, даже не имеющих общих границ со страной-агрессором — потому что все они содержат территории, входившие в Российскую империю или Советский Союз.

Глава правительства Молдовы Дорин Речан ранее заявил, что россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных.