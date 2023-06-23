Россия возобновила деятельность шпионского центра на Кубе, чтобы следить за США

Владимир Путин и Фидель Кастро в 2000 году. Фото: The Insider

Российская Федерация возобновила работу шпионского центра "Лурдес", находящегося на Кубе. На остров Россия отправляет работников разведки (ГРУ) и выпускников специальностей, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой под видом дипломатов.

Об этом сообщил The Insider.

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По информации журналистов, об этом стало известно со слов учеников в посольской школе, ведь их родители, скорее всего, не были дипломатами, а работали кадровыми офицерами спецслужб радиоэлектронной разведки и подобных специальностей.

Закрытие "Лурдес"

Известно, что российский диктатор Владимир Путин официально закрыл шпионский центр еще в 2001 году. После этого жители Кубы были недовольны из-за такого решения и выкрикивали работникам ГРУ, которые покидали остров: "Предатели!", ведь их бюджет потерял $200 миллионов в год.

Восстановление работы

Однако в июле 2014 сообщалось о новых секретных делах между Кубой и Россией. А именно тогда снова работал радиоэлектронный центр (РЭЦ) "Лурдес" в пригороде Гаваны, который имеет возможность перехватывать информацию со спутников связи США. А также телефонные разговоры и уведомления из Центра управления полетами NASA, расположенного во Флориде. Число военного персонала достигало трех тысяч человек.

В тот же год Путин приехал на Кубу и списал 90% долга страны в размере 35 миллиардов долларов. После этого остров посетили:

Дмитрий Медведев,

Сергей Шойгу,

Сергей Лавров,

Николай Патрушев и другие.

Пока Куба находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Ее бюджет держится на поставках продовольствия, нефти, оборудования и финансовых вливаний из других стран. Потому Гавана и поддерживает тесные связи с РФ и Китаем. В этой стране разрешают организовывать шпионские объекты в обмен на субсидии и кредиты на многомиллиардные суммы.

Напомним, ранее США выразили обеспокоенность Кубе из-за размещения там китайской шпионской базы. Отношения США и Китая сейчас напряжены, но Байден готов к открытому диалогу.