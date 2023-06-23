Росія відновила діяльність шпигунського центру на Кубі, щоб стежити за США
Російська Федерація відновила роботу шпигунського центру "Лурдес", який знаходиться на Кубі. На острів Росія відправляє працівників розвідки (ГРУ) та випускників спеціальностей, які пов'язані з ракетобудуванням, обчислювальною технікою й точною математикою під виглядом дипломатів.
Про це повідомив The Insider.
За інформацією журналістів, про це стало відомо зі слів учнів у посольській школі, адже їхні батьки швидше за все не були дипломатами, а працювали кадровими офіцерами спецслужб радіоелектронної розвідки та схожих спеціальностей.
Закриття "Лурдес"
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін офіційно закрив шпигунський центр ще у 2001 році. Після цього жителі Куби були незадоволені через таке рішення та вигукували працівникам ГРУ, які покидали острів: "Зрадники!", адже їхній бюджет втратив $200 мільйонів на рік.
Відновлення роботи
Проте у липні 2014 року повідомлялося про нові секретні справи між Кубою та Росією. А саме тоді почав знову працювати радіоелектронний центр (РЕЦ) "Лурдес" у передмісті Гавани, що має можливість перехоплювати інформацію із супутників зв'язку США. А також телефонні розмови та сповіщення із Центру управління польотами NASA, який знаходиться у Флориді. Кількість військового персоналу сягала до трьох тисяч людей.
В той же рік Путін приїхав на Кубу та списав 90% боргу країни сумою 35 мільярдів доларів. Після цього острів відвідали:
- Дмитро Медведєв,
- Сергій Шойгу,
- Сергій Лавров,
- Микола Патрушев та інші.
Наразі Куба перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Її бюджет тримається на поставках продовольства, нафти, обладнання та фінансових вливань з інших держав. Тому Гавана і підтримує тісні зв'язки з РФ та Китаєм. В цій країні дозволяють організовувати шпигунські обʼєкти в обмін на субсидії та кредити на багатомільярдні суми.
Нагадаємо, раніше США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази. Відносини США і Китаю зараз напружені, але Байден готовий до відкритого діалогу.