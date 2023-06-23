Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Росія відновила діяльність шпигунського центру на Кубі, щоб стежити за США arrow

Росія відновила діяльність шпигунського центру на Кубі, щоб стежити за США

23 червня 2023 15:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія відновила діяльність шпигунського центру на Кубі, щоб стежити за США
Володимир Путін і Фідель Кастро у 2000 році. Фото: The Insider
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська Федерація відновила роботу шпигунського центру "Лурдес", який знаходиться на Кубі. На острів Росія відправляє працівників розвідки (ГРУ) та випускників спеціальностей, які пов'язані з ракетобудуванням, обчислювальною технікою й точною математикою під виглядом дипломатів.

Про це повідомив The Insider.

Читайте також:

За інформацією журналістів, про це стало відомо зі слів учнів у посольській школі, адже їхні батьки швидше за все не були дипломатами, а працювали кадровими офіцерами спецслужб радіоелектронної розвідки та схожих спеціальностей.

Закриття "Лурдес"

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін офіційно закрив шпигунський центр ще у 2001 році. Після цього жителі Куби були незадоволені через таке рішення та вигукували працівникам ГРУ, які покидали острів: "Зрадники!", адже їхній бюджет втратив $200 мільйонів на рік.

Відновлення роботи

Проте у липні 2014 року повідомлялося про нові секретні справи між Кубою та Росією. А саме тоді почав знову працювати радіоелектронний центр (РЕЦ) "Лурдес" у передмісті Гавани, що має можливість перехоплювати інформацію із супутників зв'язку США. А також телефонні розмови та сповіщення із Центру управління польотами NASA, який знаходиться у Флориді. Кількість військового персоналу сягала до трьох тисяч людей.

В той же рік Путін приїхав на Кубу та списав 90% боргу країни сумою 35 мільярдів доларів. Після цього острів відвідали:

  • Дмитро Медведєв,
  • Сергій Шойгу,
  • Сергій Лавров,
  • Микола Патрушев та інші.

Наразі Куба перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Її бюджет тримається на поставках продовольства, нафти, обладнання та фінансових вливань з інших держав. Тому Гавана і підтримує тісні зв'язки з РФ та Китаєм. В цій країні дозволяють організовувати шпигунські обʼєкти в обмін на субсидії та кредити на багатомільярдні суми. 

Нагадаємо, раніше США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази. Відносини США і Китаю зараз напружені, але Байден готовий до відкритого діалогу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB