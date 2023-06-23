Росія відновила діяльність шпигунського центру на Кубі, щоб стежити за США

Володимир Путін і Фідель Кастро у 2000 році. Фото: The Insider

Російська Федерація відновила роботу шпигунського центру "Лурдес", який знаходиться на Кубі. На острів Росія відправляє працівників розвідки (ГРУ) та випускників спеціальностей, які пов'язані з ракетобудуванням, обчислювальною технікою й точною математикою під виглядом дипломатів.

Про це повідомив The Insider.

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За інформацією журналістів, про це стало відомо зі слів учнів у посольській школі, адже їхні батьки швидше за все не були дипломатами, а працювали кадровими офіцерами спецслужб радіоелектронної розвідки та схожих спеціальностей.

Закриття "Лурдес"

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін офіційно закрив шпигунський центр ще у 2001 році. Після цього жителі Куби були незадоволені через таке рішення та вигукували працівникам ГРУ, які покидали острів: "Зрадники!", адже їхній бюджет втратив $200 мільйонів на рік.

Відновлення роботи

Проте у липні 2014 року повідомлялося про нові секретні справи між Кубою та Росією. А саме тоді почав знову працювати радіоелектронний центр (РЕЦ) "Лурдес" у передмісті Гавани, що має можливість перехоплювати інформацію із супутників зв'язку США. А також телефонні розмови та сповіщення із Центру управління польотами NASA, який знаходиться у Флориді. Кількість військового персоналу сягала до трьох тисяч людей.

В той же рік Путін приїхав на Кубу та списав 90% боргу країни сумою 35 мільярдів доларів. Після цього острів відвідали:

Дмитро Медведєв,

Сергій Шойгу,

Сергій Лавров,

Микола Патрушев та інші.

Наразі Куба перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Її бюджет тримається на поставках продовольства, нафти, обладнання та фінансових вливань з інших держав. Тому Гавана і підтримує тісні зв'язки з РФ та Китаєм. В цій країні дозволяють організовувати шпигунські обʼєкти в обмін на субсидії та кредити на багатомільярдні суми.

Нагадаємо, раніше США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази. Відносини США і Китаю зараз напружені, але Байден готовий до відкритого діалогу.