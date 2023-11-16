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Россия и Северная Корея решили расширить сотрудничество в четырех отраслях

16 ноября 2023 10:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия и Северная Корея решили расширить сотрудничество в четырех отраслях
Северная Корея и Россия подписывают протокол о расширении сотрудничества. Фото: Yonhap
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Северная Корея и Россия решили расширить свое сотрудничество. Речь идет о торговле, экономике, науке и технологиях.

Об этом сообщает Yonhap.

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По итогам прошедшего в Пхеньяне десятого заседания межправительственного Комитета по сотрудничеству в торговле, экономике, науке и технологиях, Россия и Северная Корея подписали протокол о готовности активизировать двусторонние обмены и сотрудничество.

Правительственную делегацию РФ возглавлял министр природных ресурсов Александр Козлов.

Детали договоренностей не раскрывают.

В южнокорейском Министерстве объединения заявили, что на заседании комитета РФ и КНДР обсудили много вопросов, начиная от помощи, материально-технического сотрудничества до отправки северокорейских рабочих в Россию.

СМИ Северной Кореи пишут, что стороны также договорились в последующие два года расширить обмены и сотрудничество в спортивной сфере, а также поездку делегации Министерства культуры КНДР во главе с министром Сон Чон Гю в Санкт-Петербург на девятый Международный культурный форум, который состоится 16-18 ноября.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль обеспокоенный тесными связями КНДР и России. Об этом он заявил перед поездкой в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться. Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

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