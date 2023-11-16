Росія та Північна Корея вирішили розширити співпрацю в чотирьох галузях
Північна Корея та Росія вирішили розширити свою співпрацю. Йдеться про торгівлю, економіку, науку та технології.
Про це повідомляє Yonhap.
Співпраця між РФ та КНДР
За підсумками проведеного в Пхеньяні десятого засідання міжурядового Комітету зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях, Росія та Північна Корея підписали протокол про готовність активізувати двосторонні обміни та співпрацю.
Урядову делегацію РФ очолював міністр природних ресурсів Олександр Козлов.
Деталі домовленостей не розкривають.
У південнокорейському Міністерстві об'єднання заявили, що на засіданні комітету РФ та КНДР обговорили багато питань, починаючи від допомоги, матеріально-технічного співробітництва до відправки північнокорейських робітників у Росію.
ЗМІ Північної Кореї пишуть, що сторони також домовились в наступні два роки розширити обміни та співпрацю у спортивній сфері, а також про поїздку делегації Міністерства культури КНДР на чолі з міністром Сон Чон Гю до Санкт-Петербурга на дев'ятий Міжнародний культурний форум, який відбудеться 16-18 листопада.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стурбований тісними зв'язками КНДР та Росії. Про це він заявив перед поїздкою у США на саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).
Також ми писали, що у Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише міцнішатимуть. Там кажуть, що США повинні звикнути до нової реальності.
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