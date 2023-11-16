Росія та Північна Корея вирішили розширити співпрацю в чотирьох галузях

Північна Корея і Росія підписують протокол про розширення співпраці. Фото: Yonhap

Північна Корея та Росія вирішили розширити свою співпрацю. Йдеться про торгівлю, економіку, науку та технології.

Про це повідомляє Yonhap.

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За підсумками проведеного в Пхеньяні десятого засідання міжурядового Комітету зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях, Росія та Північна Корея підписали протокол про готовність активізувати двосторонні обміни та співпрацю.

Урядову делегацію РФ очолював міністр природних ресурсів Олександр Козлов.

Деталі домовленостей не розкривають.

У південнокорейському Міністерстві об'єднання заявили, що на засіданні комітету РФ та КНДР обговорили багато питань, починаючи від допомоги, матеріально-технічного співробітництва до відправки північнокорейських робітників у Росію.

ЗМІ Північної Кореї пишуть, що сторони також домовились в наступні два роки розширити обміни та співпрацю у спортивній сфері, а також про поїздку делегації Міністерства культури КНДР на чолі з міністром Сон Чон Гю до Санкт-Петербурга на дев'ятий Міжнародний культурний форум, який відбудеться 16-18 листопада.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стурбований тісними зв'язками КНДР та Росії. Про це він заявив перед поїздкою у США на саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).

Також ми писали, що у Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише міцнішатимуть. Там кажуть, що США повинні звикнути до нової реальності.