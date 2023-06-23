Заседание Совета Безопасности ООН по ЗАЭС: о чем нужно говорить

Генассамблея ООН. Фото: Reuters

Совбез ООН соберется в пятницу, 23 июня, чтобы обсудить последствия подрыва Каховской ГЭС и угрозу теракта на ЗАЭС. Как считают эксперты, Россия сейчас перехватила информационную инициативу, поэтому Украина должна донести, что оккупанты хотят спровоцировать эффект снежной лавины и не будут останавливаться на одном теракте.

В чем государственные институции Украины допустили ошибку и что происходит с Россией, если выступление в ООН даст свой положительный эффект, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Военный эксперт Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Ошибка Украины

"Мы должны были все рассчитать, чтобы была четкая информационная политика, чтобы российские оккупанты не могли апеллировать пактами о причастности украинской стороны к подрыву Каховской ГЭС. Этого не произошло. Несмотря на наличие госинституций, например, Центра противодействия информации, этого не произошло. Российская оккупационная армия фактически перехватила информационную инициативу", — сказал эксперт.

Он называет полным провалом коммуникацию государственных институций с государственными партнерами.

"Это не первый случай отсутствия информации со стороны этих институтов, которые должны за государственные средства формировать повестку дня, которая бы не позволяла оккупантам высказываться и делать подобные заявления", — добавил Снегирев.

Выступление Украины в ООН

По мнению эксперта, главный месседж, который должна донести Украина — трагедия на Каховской ГЭС тесно связана с возможным терактом на ЗАЭС. Нельзя считать подрыв отдельным эпизодом, ведь это всеобщая картина техногенных катастроф, которые планирует Россия.

"То, что произошло с Каховской ГЭС должно было спровоцировать эффект снежной лавины, цепную реакцию. Сейчас речь идет о воде для охладителя на ЗАЭС. Несмотря на все заявления МАГАТЭ, что уровень воды достаточный, она уже снижается. Да, уровень не критический, но вода падает и вопрос стоит, насколько быстро он будет падать", — отметил эксперт.

Оккупированная ЗАЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

По словам Снегирева, Украина должна озвучить о:

Каховской трагедии,

подготовке теракта на ЗАЭС,

возможности подрыва "Крымского титана"

На что может рассчитывать Украина

"Можем рассчитывать исключительно на информационный эффект. Основное на что мы надеемся — невозможность проведения провокаций на других объектах", — сказал Снегирев.

Также он добавил, что Украина должна быть готова, что в стенах ООН у России есть право на вето и есть достаточное количество стран, которые заблокируют любое решение в отношении России. Поэтому советует использовать это выступление и в вопросе реформирования самой деятельности ООН.

"Нужно лишить возможности наложения вето Россией. Так мы можем получить Лигу наций — то же ООН, но толку от них никакой не было", — сказал эксперт.

Совбез ООН. Фото: Reuters

Кроме того, если Украину услышат, можно рассчитывать на дальнейшее усиление санкций. Но нужно настаивать, чтобы они были персональными, а не секторальными. То есть задействованы к лицам, причастным к конкретным преступлениям.

"Это реальное давление на москалей, все остальное — разговоры", — подытожил Снегирев.

Напомним, в пятницу, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Внимание было уделено трем основным темам.