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Россия опубликовала интервью с якобы живым командующим Черноморским флотом

27 сентября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия опубликовала интервью с якобы живым командующим Черноморским флотом
Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Фото: aljazeera.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские пропагандистские СМИ показали видеозапись с якобы участием командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова, который вручает награды футбольной команде "Черноморец" и дает интервью о "достижениях Черноморского флота". Вероятно таким образом власти РФ пытаются доказать, что Соколов не был ликвидирован во время атаки на Севастополь.

Соответствующее видео распространили в российских СМИ

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Известно, что 27 сентября пропагандистское издание "Звезда", которое находится под контролем Минобороны России, опубликовало серию видео, где Соколов представлен живым.

На видео, представленном российской военной пропагандой, командующий Черноморским флотом делится информацией о предполагаемых успехах российских войск в Украине, утверждая, что они "успешно выполняют поставленные задачи".

Эти высказывания были сделаны на церемонии вручения наград футбольной команде ЧФ "Черноморец", которая заняла призовое место в чемпионате Вооруженных сил РФ. 

Стоит отметить, что в понедельник, 25 сентября, Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ. В результате атаки погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

Напомним, что российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы виден командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации. 

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