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Росія опублікувала інтерв'ю з нібито живим командувачем Чорноморського флоту

27 вересня 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія опублікувала інтерв'ю з нібито живим командувачем Чорноморського флоту
Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов. Фото: aljazeera.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські пропагандистські ЗМІ показали відеозапис з нібито участю командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова, який вручає нагороди футбольній команді "Чорноморець" і дає інтерв'ю про "досягнення Чорноморського флоту". Ймовірно, таким чином влада РФ намагається довести, що Соколов не був ліквідований під час атаки на Севастополь.

Відповідне відео поширили у російських ЗМІ.

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Відомо, що 27 вересня пропагандистське видання "Зірка", яке знаходиться під контролем Міноборони Росії, опублікувало серію відео, де Соколов представлений живим.

На відео, представленому російською військовою пропагандою, командувач Чорноморського флоту ділиться інформацією про ймовірні успіхи російських військ в Україні, стверджуючи, що вони "успішно виконують поставлені завдання".

Ці висловлювання було зроблено на церемонії вручення нагород футбольній команді ЧФ "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті Збройних сил РФ.

Варто зазначити, що у понеділок, 25 вересня, Збройним силам України вдалося завдати точного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Нагадаємо, що російське Міністерство оборони розкрило кадри засідання своєї колегії, на яких нібито видно командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. До цього українські військові повідомляли про його ліквідацію.

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