Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом живой

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Фото: росСМИ

Российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы виден командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Читайте также:

Попытки РФ доказать, что Соколов жив

На фотографиях Минобороны РФ Виктор Соколов якобы виден среди других представителей министерства на заседании, которое, как утверждается, было проведено сегодня министром Сергеем Шойгу.

Тем временем в Кремле заявляют, что не имеют информации о смерти Соколова. На вопрос о гибели командующего Черноморским флотом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что от Минобороны не поступало никаких данных на этот счет.

Заседание Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

Заседание Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

Напомним, что силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.