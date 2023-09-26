Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом живой
Российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы виден командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Попытки РФ доказать, что Соколов жив
На фотографиях Минобороны РФ Виктор Соколов якобы виден среди других представителей министерства на заседании, которое, как утверждается, было проведено сегодня министром Сергеем Шойгу.
Тем временем в Кремле заявляют, что не имеют информации о смерти Соколова. На вопрос о гибели командующего Черноморским флотом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что от Минобороны не поступало никаких данных на этот счет.
Напомним, что силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.