Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом живой arrow

Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом живой

26 сентября 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом живой
Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы виден командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации. 

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Читайте также:

Попытки РФ доказать, что Соколов жив

На фотографиях Минобороны РФ Виктор Соколов якобы виден среди других представителей министерства на заседании, которое, как утверждается, было проведено сегодня министром Сергеем Шойгу.

Тем временем в Кремле заявляют, что не имеют информации о смерти Соколова. На вопрос о гибели командующего Черноморским флотом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что от Минобороны не поступало никаких данных на этот счет.

Заседание Минобороны РФ
Заседание Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ
Заседание Минобороны РФ
Заседание Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

Напомним, что силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз