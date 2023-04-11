россия хочет укрепить сотрудничество с членами Организации исламского сотрудничества, — РосСМИ
россия стремится укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами - членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности.
Об этом информируют РосСМИ.
Сотрудничество рф с членами Организации исламского сотрудничества
С этой целью российская федерация намерена уделять приоритетное внимание:
- Развитию всеобъемлющего и доверительного взаимодействия с Исламской Республикой Иран, всесторонней поддержки Сирийской Арабской Республики, а также углублению многопланового взаимного партнерства с Турецкой Республикой, Королевством Саудовская Аравия, Арабской Республикой Египет и другими государствами — членами OIC с учетом степени их суверенности конструктивной политики, которая проводится ними же, в отношении российской федерации.
- Формирование на Ближнем Востоке и в Северной Африке устойчивой всеобъемлющей архитектуры региональной безопасности и сотрудничества.
- Продвижение межрелигиозного, межкультурного диалога и взаимопонимания, консолидации усилий по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, борьбе с исламофобией, в том числе по линии ОИС.
- Сглаживание противоречий и нормализации отношений между государствами-членами ОИС, а также между этими государствами и их соседями.
- Содействие урегулированию и преодолению последствий вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, Северной Африке, Южной, Юго-Восточной Азии и других регионах, в которых расположены государства-члены ОИС.
- Привлечение экономического потенциала государств-членов ОИС с целью формирования Великого Евразийского партнерства.
Напомним, что на встрече с министром обороны россии Сергеем Шойгу в Минске белорусский лидер александр лукашенко попросил гарантий того, что россия будет защищать беларусь в случае агрессии против нее как свою собственную территорию.