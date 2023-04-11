росія хоче зміцнити співпрацю з членами Організації ісламського співробітництва, — РосЗМІ

путін з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото: ТСН

росія прагне зміцнювати всеосяжну взаємовигідну співпрацю з державами — членами Організації ісламського співробітництва (ОІС), поважаючи їхні суспільно-політичні уклади та традиційні духовно-моральні цінності.

Про це інформують РосЗМІ.

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З цією метою російська федерація має намір приділяти пріоритетну увагу:

Розвитку всеосяжної та довірчої взаємодії з Ісламською Республікою Іран, всебічної підтримки Сирійської Арабської Республіки, а також поглибленню багатопланового взаємного партнерства з Турецькою Республікою, Королівством Саудівська Аравія, Арабською Республікою Єгипет та іншими державами — членами OIC з урахуванням ступеня їх суверенності та конструктивності політики, що ними проводиться, щодо російської федерації. Формування на Близькому Сході та в Північній Африці сталої всеосяжної архітектури регіональної безпеки та співробітництва. Просування міжрелігійного, міжкультурного діалогу та взаєморозуміння, консолідації зусиль щодо захисту традиційних духовно-моральних цінностей, боротьби з ісламофобією, у тому числі по лінії ОІВ. Згладжування протиріч та нормалізації відносин між державами — членами ОІВ, а також між цими державами та їх сусідами. Сприяння врегулюванню та подолання наслідків збройних конфліктів на Близькому Сході, у Північній Африці, Південній, Південно-Східній Азії та інших регіонах, в яких розташовані держави — члени ОІВ. Залучення економічного потенціалу держав — членів ОІВ з метою формування Великого Євразійського партнерства.

Нагадаємо, що на зустрічі з міністром оборони росії Сергієм Шойгу в Мінську білоруський лідер олександр лукашенко попросив гарантій того, що росія захищатиме білорусь у разі агресії проти неї як свою власну територію.