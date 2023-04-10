Лукашенко просить у рф гарантії безпеки, — ЗМІ

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Фото: росЗМІ

На зустрічі з міністром оборони росії Сергієм Шойгу в Мінську білоруський лідер олександр лукашенко попросив гарантій того, що росія захищатиме білорусь у разі агресії проти неї як свою власну територію.

Про це пише "Белта".

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Що сказав лукашенко

За словами лукашенка, це питання було порушено на засіданні Вищої державної ради Союзної держави та обговорювалося з президентом росії володимиром путіним.

лукашенко також зазначив, що західні країни не виконують своїх зобов'язань щодо гарантій безпеки, наданих у рамках Будапештського меморандуму. Він вимагає від росії повних гарантій безпеки та обіцяє серйозно обговорити це питання у контексті ситуації, яка зараз складається навколо білорусі.

лукашенко також заявив, що західні держави не можуть надати білорусі гарантій безпеки, окрім як підганяючи агресію проти неї.

Своєю чергою, росія має забезпечити білорусь повною безпекою. лукашенко зазначив, що він домовився з путіним про серйозне обговорення цього питання сьогодні у контексті спеціальної військової операції, яка може виникнути.

Таким чином, лукашенко шукає підтримку у росії у світлі тиску з боку Заходу і очікує, що росія надасть йому гарантії безпеки у разі агресії проти Білорусі.

Нагадаємо, що у білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка .