Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Россия готовит провокации на парадах против своих граждан, — Генштаб ВСУ arrow

Россия готовит провокации на парадах против своих граждан, — Генштаб ВСУ

9 мая 2023 09:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия готовит провокации на парадах против своих граждан, — Генштаб ВСУ
Парад ко Дню Победы в Российской Федерации. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские власти имеют слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Помешанность России на датах

В Генштабе напомнили, что одной из особенностей российской политики является обожание определенных, "сакральных" дат.

Одной из них является 9 мая, когда в РФ отмечают День Победы.

"Победобесие" России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения", — подчеркнули в украинском Генштабе.

Готовятся провокации

Учитывая "помешанность на сакральных датах", в Генеральном штабе ВСУ не исключают, что российские власти готовят провокации против собственных граждан на парадах в городах.

"Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей", — подчеркнуло украинское военное командование.

Напомним, что на Украине Владимир Зеленский предложил парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас