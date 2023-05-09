Россия готовит провокации на парадах против своих граждан, — Генштаб ВСУ
Российские власти имеют слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале Генеральный штаб ВСУ.
Помешанность России на датах
В Генштабе напомнили, что одной из особенностей российской политики является обожание определенных, "сакральных" дат.
Одной из них является 9 мая, когда в РФ отмечают День Победы.
"Победобесие" России постоянно требует новых крупных жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения", — подчеркнули в украинском Генштабе.
Готовятся провокации
Учитывая "помешанность на сакральных датах", в Генеральном штабе ВСУ не исключают, что российские власти готовят провокации против собственных граждан на парадах в городах.
"Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей", — подчеркнуло украинское военное командование.
Напомним, что на Украине Владимир Зеленский предложил парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.