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"Работа уже началась": Кулеба поделился прогнозом о предоставлении Украине западных истребителей

17 февраля 2023 22:32
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Истребители для Украины: Кулеба сделал оптимистический прогноз
Дмитрий Кулеба
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Однако на это нужно время.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности.

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"Нет никакого сомнения"

"Как и с танками я возьму на себя ответственность и заранее скажу, что нет никакого сомнения в том, что вопрос самолетов будет решен. На это уйдет немного больше времени. Борьба за самолеты должна быть структурирована несколько иначе, но эта работа уже началась", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что приехал в Мюнхен, чтобы получить "скорость и стабильность" в поставке всего обещанного оружия.

"Завтра мы проведем первый беспрецедентный формат. Вместе с немецкой коллегой мы собираем представителей оборонной индустрии Германии и Украины и обсуждаем, что они могут сделать для безопасности Украины и безопасности Европы в целом", — добавил Кулеба.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее выразил уверенность, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

На заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

В то же время в Британии не уверены, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет обязательно передадут истребители Украине. Теперь союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предоставление Украине самолетов не является первоочередным вопросом для воюющей страны. Западные союзники планируют обеспечить Украину системами ПВО, которые закроют небо от российских войск.

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