Винищувачі для України - у Британії сумніваються щодо передачі найближчим часом

Союзники продовжують підтримувати Україну у її боротьбі

У Британії не впевнені, що в найближчі кілька місяців чи навіть років обов’язково передадуть винищувачі Україні. Наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

Про це пише BBC з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

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За його словами, якщо уряд відправить Україні винищувачі, то нібито він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС, що "не можливо під час війни".

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі, тому що це дуже різні системи озброєння, ніж, ви знаєте, ручні протитанкові ракети. Ці літаки мають не тільки величезні труднощі, знаєте, ви просто не можете навчитися літати за тиждень або два, це займе багато часу", — заявив Воллес.

При цьому він зазначив, що союзники продовжують підтримувати Україну у її боротьбі.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на цей момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", — сказав Воллес.

Він додав, наразі питання зосереджені на тому, як допомогти Україні унеможливити просування росії.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

У листопаді минулого року повідомлялося, що уряд Швеції може дозволити продаж Україні сучасних винищувачів SAAB JAS 39 Gripen. Українська сторона вже не раз демонструвала свою зацікавленість цими літаками, адже вони якнайкраще підходять до умов власного поля бою проти противника.