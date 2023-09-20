"Делает ООН недееспособной": Зеленский раскритиковал присутствие РФ в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН подверг критике присутствие государства-террориста РФ в Совбезе. По его словам, это делает организацию недееспособной.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский о присутствии РФ в Совбезе

"В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, совершаемый РФ", — заявил Зеленский.

Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступает на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Заседание посвящено войне РФ против Украины и называется: "Соблюдение принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины".

Добавим, во время выступления на дебатах Совета Безопасности ООН отметил необходимость реформирования организации. В частности, по его словам, реформа нуждается в праве на вето.