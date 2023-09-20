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"Робить ООН недієздатною": Зеленський розкритикував присутність РФ в Радбезі

20 вересня 2023 19:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Робить ООН недієздатною": Зеленський розкритикував присутність РФ в Радбезі
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в ООН розкритикував присутність держави-терориста РФ в Радбезі. За його словами, це робить організацію недієздатною. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

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"У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота — виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює РФ", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступає на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Засідання присвячене війні РФ проти України й має назву: "Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України".

Додамо, під час виступу на дебатах Ради Безпеки ООН наголосив на необхідності реформування організації. Зокрема, за його словами, реформи потребує право на вето. 

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