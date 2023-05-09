Рютте пообещал объяснить Луле, почему Украину нужно поддерживать

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что объяснит президенту Бразилии Луле да Силву необходимость поддержки Украины. Переговоры двух политиков должны пройти сегодня, 9 мая.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Бразилии Лулой да Силва обязательно затронет тему поддержки Украины.

Нидерландский премьер пообещал объяснить бразильскому президенту, почему вопрос поддержки Украины "экзистенциален" не только для Нидерландов или даже Европы.

Путин не остановится

Марк Рютте подчеркнул, что нынешняя Россия представляет угрозу не только Украине.

"Если Путин добьется успеха в Украине — а я не думаю, что он этого добьется, — война не закончится. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе в целом", — заверил премьер-министр Нидерландов.

Напомним, Лула да Силва ранее высказывал свою позицию по ситуации в Украине, заявляя, что поиски виновных в войне бесполезны. Президент Бразилии призвал стороны конфликта к диалогу и переговорам, которые, по его мнению, являются единственным путем разрешения конфликта и обеспечения мира в регионе.

Также президент Бразилии обвинил США и Европу в затягивании конфликта в Украине.