Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Рютте пообещал объяснить Луле, почему Украину нужно поддерживать arrow

Рютте пообещал объяснить Луле, почему Украину нужно поддерживать

9 мая 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Рютте пообещал объяснить Луле, почему Украину нужно поддерживать
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что объяснит президенту Бразилии Луле да Силву необходимость поддержки Украины. Переговоры двух политиков должны пройти сегодня, 9 мая.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Рютте переговорит с Лулой

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Бразилии Лулой да Силва обязательно затронет тему поддержки Украины.

Нидерландский премьер пообещал объяснить бразильскому президенту, почему вопрос поддержки Украины "экзистенциален" не только для Нидерландов или даже Европы.

Путин не остановится

Марк Рютте подчеркнул, что нынешняя Россия представляет угрозу не только Украине.

"Если Путин добьется успеха в Украине — а я не думаю, что он этого добьется, — война не закончится. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе в целом", — заверил премьер-министр Нидерландов.

Напомним, Лула да Силва ранее высказывал свою позицию по ситуации в Украине, заявляя, что поиски виновных в войне бесполезны. Президент Бразилии призвал стороны конфликта к диалогу и переговорам, которые, по его мнению, являются единственным путем разрешения конфликта и обеспечения мира в регионе.

Также президент Бразилии обвинил США и Европу в затягивании конфликта в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас