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Президент Бразилії обговорював з Китаєм та ОАЕ посередництво у війні РФ проти України

16 квітня 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент Бразилії обговорював з Китаєм та ОАЕ посередництво у війні РФ проти України
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні. Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".

Про це пише France24.

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Лула, який завершував офіційний візит до Китаю та ОАЕ, висловив думку, що різні країни мають приєднатися до "політичної G20", щоб спробувати припинити війну. Він зазначив, що конфлікт був спричинений "рішеннями, прийнятими двома країнами", а саме Україною та Росією.

Президент Лула заявив журналістам, що президент Путін і президент Зеленський не роблять жодних ініціатив для припинення війни. Він також звинуватив Вашингтон у "заохоченні" війни шляхом постачання зброї Україні.

Лула також розкритикував панування долара у світовій торгівлі та закликав запровадити нову валюту для розрахунків між країнами БРІКС — Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою.

Попри звинувачення проти США та Європи, Лула закликав їх приєднатися до зусиль щодо припинення війни. Він вважає, що всі країни мають працювати разом, щоб знайти мирне вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України відкинуло пропозицію президента Бразилії Лули да Сілви визнати анексію Криму в обмін на завершення війни. Україна не торгує своїми територіями.

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