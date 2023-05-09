Рютте пообіцяв пояснити Лулі, чому Україну треба підтримувати

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що пояснить президенту Бразилії Лулі да Сілва необхідність підтримки України. Переговори двох політиків мають відбутися сьогодні, 9 травня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі із президентом Бразилії Лулою да Сілва обов’язково торкнеться теми підтримки України.

Нідерландський прем’єр пообіцяв пояснити бразильському президенту, чому питання підтримки України є "екзистенційним" не тільки для Нідерландів чи навіть Європи.

Путін не зупиниться

Марк Рютте наголосив, що нинішня Росія є загрозою не тільки для України.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні — а я не думаю, що він цього досягне, — війна не закінчиться. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та у Європі в цілому", — запевнив прем’єр-міністр Нідерландів.

Нагадаємо, Лула да Сілва раніше висловлював свою позицію щодо ситуації в Україні, заявляючи, що пошуки винних у війні є марними. Президент Бразилії закликав сторони конфлікту до діалогу та переговорів, які, на його думку, є єдиним шляхом вирішення конфлікту та забезпечення миру в регіоні.

Також президент Бразилії раніше звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту в Україні.