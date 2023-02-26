Риши Сунак встретится с Урсулой фон дер Ляен, чтобы обсудить Протокол Северной Ирландии

Риши Сунак встретится с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Протокол Северной Ирландии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они намерены обсудить "сложные вызовы" Протокола для Северной Ирландии.
Об этом сообщает BBC News.
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Подробности
Великобритания хочет изменить протокол, который предусматривает проверку некоторых товаров при въезде из остальной части страны.
Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен сообщили, что они "согласились продолжать свою личную работу над совместными практическими решениями ряда сложных проблем вокруг Протокола по Ирландии и Северной Ирландии".
Заключение соглашения ожидается уже несколько дней, а последние переговоры сосредотачиваются на его презентации и исполнении.
Протокол по Северной Ирландии был согласован при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне в рамках процесса выхода Великобритании из ЕС. Согласно ему, Северная Ирландия продолжает соблюдать некоторые законы ЕС, чтобы товары могли свободно пересекать границу в Республику Ирландия без проверок. Однако товары, прибывающие из Англии, Шотландии и Уэльса, проверяются, когда они находятся в портах Северной Ирландии.
Критики, в том числе Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, считают, что это подрывает позиции нации в остальной Великобритании, а также влияет на торговлю.
Напомним, в Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал увеличить помощь Украине.